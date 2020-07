Mihajlovic: “Nei primi 25 minuti abbiamo fatto schifo: brutte figure non le voglio fare, difficile…”

Sinisa Mihajlovic ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria a San Siro contro l’Inter: “Dopo il 25′ minuto hanno recepito il messaggio, i primi 25 minuti abbiamo fatto schifo. Poi abbiamo sistemato un po’ di cose durante la pausa e poi nel secondo tempo ci siamo chiariti del tutto e siamo entrati con un’altra testa e un altro spirito. Anche in 10 e 1-0 sotto siamo riusciti a vincere e con ragazzi del 2000, 2001, 2002. Una bella soddisfazione per me come allenatore, per la società, per loro stessi e per i tifosi. L’anno scorso abbiamo vinto, quest’anno anche. Quando sono arrivato a Bologna volevo far capire i miei principi di gioco e ci siamo salvati molto bene. Con quello che abbiamo fatto l’anno scorso, con quello che mi è successo e per quello che abbiamo costruito noi possiamo stare tranquillamente a metà classifica. Ma io voglio cercare di andare in Europa. Adesso dobbiamo lavorare sui dettagli. Ci vuole tempo. Sono convinto che se non quest’anno, l’anno prossimo ce la faremo. La squadra è difficile che sbagli atteggiamento, io brutte figure non le voglio fare. Mancano otto giornate alla fine. Finché la matematica non ci condanna dobbiamo provare ad andare in Europa. Io ci credo, ci devono credere anche loro. Bisogna crederci sempre ed essere convinti. L’altro ieri ho fatto un video, guardavo la partita dell’Atalanta. Attaccava il Napoli e c’era il Papu Gomez che è andato in scivolata per prendere una palla. Per far vedere cosa può fare un giocatore quando ci crede. Ci manca la rabbia che avevamo l’anno scorso per salvarci. Ci manca quella disperazione sul campo per non subire certi gol”.

(Inter TV)