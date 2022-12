EDICOLA CDS – Addio grande Sinisa: il calcio ha perso il suo guerriero

"Addio grande Sinisa". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 17 dicembre 2022. "E' morto Mihajlovic, aveva 53 anni. Il calcio ha perso il suo guerriero. Se n'è andato in una clinica di Roma stroncato dalla leucemia. Dal 1992 protagonista in Serie A prima in campo e poi in panchina. Lo piange tutto il mondo dello sport", si legge.