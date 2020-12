Inter-Bologna, Mihajlovic studia la mossa a sorpresa. TS: “Sarebbe la prima volta”

Sinisa Mihajlovic e il suo Bologna si preparano alla gara di San Siro contro l’Inter. Il tecnico serbo sta studiando la formazione da mandare in campo in vista della gara contro i nerazzurri di Conte, con l’obiettivo di centrare il terzo successo di fila contro la Beneamata al ‘Meazza’. L’ex calciatore nerazzurro prepara una novità assoluta: “Le prove di ieri farebbero propendere Mihajlovic per questa soluzione, una sorta di 3-4-1-2 per quanto possano valere i numeri. Sarebbe la prima volta“.

Come riporta Tuttosport, difficilmente Skov Olsen partirà dal primo minuto. Il danese ha effettuato una seduta differenziata dopo l’operazione alla schiena. Mihajlovic pensa alla difesa a tre, con De Silvestri e Hickey sulle fasce. Possibile arretramento sulla linea dei difensori per Medel, che comporrà il terzetto con Danilo e Tomiyasu. Nel 3-4-1-2 non c’è spazio per Sansone: giocherà Soriano alle spalle della coppia formata dal Barrow e dal grande ex della gara Rodrigo Palacio. Un modulo tutto nuovo, che il serbo sta valutando proprio per fermare i nerazzurri di Conte.