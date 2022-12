Addio a Mihajlovic, Stankovic a Roma: rinviata amichevole Samp

Deki lascerà il ritiro blucerchiato in Turchia per raggiungere la capitale per dare l'ultimo saluto al suo amico di mille battaglie sul campo

Eva A. Provenzano

Amico, ex compagno di squadra, padrino e in pratica uno zio per i figli. Stankovic e Mihajlovic sono stati fratelli. Hanno condiviso vita e colori, pure quelli nerazzurri e ora che Sinisa non c'è più a Deki mancherà un pezzo. In queste ore l'allenatore della Samp ed ex calciatore interista non ha scritto nulla sui social. Lo hanno fatto i suoi figli, con due foto significative.

L'ex centrocampista è in ritiro con la Sampdoria in Turchia. Lui e Sakic partiranno da Antalya per Istanbul e poi arriveranno a Roma, dove lunedì presenzieranno ai funerali di Mihajlovic. Per questo il test amichevole contro i tedeschi della Dynamo Dresden è stato rinviato a martedì 20.

(Fonte: SM)