Mihajlovic: “SuperLega? Tutti club indebitati, questione di soldi. I tifosi…”

L'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha commentato la notizia della nascita della SuperLega in conferenza stampa

Non piace a Sinisa Mihajlovic la Super League di cui tanto si discute e che potrebbe cambiare gli scenari del calcio conosciuto sino ad ora. "In questi giorni ho pensato più a Belotti che alla SuperLega - spiega l'allenatore del Bologna in vista della gara con i granata - ma secondo me è una cosa brutta, non la condivido, perché toglie la possibilità alle piccole di battere le grandi".