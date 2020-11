Mihajlovic: “Var? Ci dicano cosa cazzo fare. Rigore netto per l’Inter e Var zitto. E poi invece…”

Il Bologna è tornato alla vittoria, ma Sinisa Mihajlovic non è particolarmente contento. La rabbia dell’allenatore serbo nasce da un fallo ai danni di Palacio con il Var che non è intervenuto: “A Roma ci hanno annullato un gol allo stesso modo, perchè oggi il Var non è intervenuto? C’era fallo netto, probabilmente anche peggiore rispetto a quello di domenica scorsa, ma nessuno ha detto niente. Ci dicano cosa cazzo dobbiamo fare. Secondo me il Var non dovrebbe intervenire su queste situazioni, ma se alcune volte lo fa e altre no, si crea confusione. Ho visto la partita dell’Inter, c’era un rigore netto e non è intervenuto. Poi invece interviene per un fallo a centrocampo. Mettiamoci d’accordo perché non si capisce”

(Sky-Dazn)