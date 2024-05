Stefano Pioli, secondo quanto si apprende, avrebbe trovato l'accordo con il Milan per una risoluzione consensuale del suo contratto

Stefano Pioli, secondo quanto si apprende, avrebbe trovato l'accordo con il Milan per una risoluzione consensuale del suo contratto. L'allenatore dopo quasi cinque anni in rossonero, lascerà dunque dopo la partita contro la Salernitana di sabato sera e sarà poi libero di accettare le proposte di eventuali altri club. Il comunicato da parte del club che ufficializzerà la fine del rapporto con Pioli è atteso domani, giornata di vigilia e probabilmente prima della conferenza stampa del tecnico annunciata per le ore 14.30.