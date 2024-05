Le parole dell'allenatore rossonero in conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno del Milan contro il Torino

Stefano Pioli è tornato a parlare in conferenza stampa. Queste le sue considerazioni alla vigilia del penultimo impegno di campionato del Milan: "Potrebbero essere gli ultimi giorni a Milanello? Cerco di non pensarci. Poi mi incontrerò col club a fine stagione, faremo le nostre valutazioni. Fino ad allora cerco di essere concentrato per aiutare la squadra, poi eventualmente certe emozioni le conoscerò vivendole. Col Club ho sempre avuto un gran rapporto e sarà così fino alla fine, poi ognuno fa quello che deve fare.