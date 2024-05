Prosegue la contestazione della Curva Sud del Milan nei confronti della società rossonera. Dopo gli striscioni in Milan-Genoa e l'uscita di massa dallo stadio all'80', questa volta è stato esposto prima del match contro il Cagliari uno striscione:

"Noi pretendiamo e meritiamo una società forte e vincente. Milano non si accontenta".

"Quello che abbiamo creato in questi anni è stato qualcosa di fantastico e vedere queste situazioni spiace. Tutti insieme siamo stati molto più forti, siamo stati tutti parte di una componente importante e questa energia l'abbiamo messa sempre in campo. Cercheremo di far bene, perché arrivare secondi o terzi fa una bella differenza".