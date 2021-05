Milan, l’ex De Jong: “Gol con l’Inter? Ci dissero che se non avessimo vinto…”

Le parole dell'ex calciatore rossonero nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport

Daniele Vitiello

Nigel De Jong, ex calciatore del Milan, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ricordando i suoi trascorsi in rossonero, ha parlato anche del gol segnato nel derby contro l'Inter nel 2014: "Che spettacolo. Prima di quel derby del 2014 eravamo tesi, i tifosi ci dissero che se non avessimo vinto avremmo avuto problemi. Alla fine segnai il gol decisivo e andò tutto liscio. E che festa negli spogliatoi: cori, bottiglie d’acqua che volavano, i gavettoni al presidente Berlusconi e all'a.d. Galliani. Sembrava avessimo vinto lo scudetto".

Cosa pensa della Superlega?

"Sono sorpreso e spaventato. Due club importanti per me come Milan e City, squadre in cui ho giocato diversi anni, ne avrebbero fatto parte. Questo mi dispiace. È un progetto che non c'entra nulla col calcio, serve solo per arricchirsi. Fortunatamente non si è realizzato".

Al City ha avuto Mancini, che ne pensa della sua Italia?

"Un gigante che dorme, sarà la vera sorpresa dell'Europeo. Non la Germania o la mia Olanda, ma gli azzurri. Squadra giovane e di talento, hanno tutti fame di far bene. Stravedo per Insigne, Barella, Locatelli, ma anche per Zaniolo. È un peccato che non ci sia".