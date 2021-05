Inter, attenta: il Milan piomba su De Paul. Offerto Hauge, regia di Raiola?

Il centrocampista dell'Udinese è uno dei calciatori più ambiti: i nerazzurri lo seguono da tempo, ma la concorrenza aumenta

"Il Milan si è mosso per Rodrigo De Paul, il nazionale argentino che ad Udine è un autentico trascinatore. Il prezzo fissato dalla famiglia Pozzo è rilevante: 40 milioni di euro. Ma in via Aldo Rossi contano di combinare una soluzione più abbordabile, inserendo nell'affare oltre a un conguaglio alcuni giovani rossoneri che nel club friulano possono trovare uno spazio significativo. In cima alla lista c'è l'esterno norvegese Petter Hauge, già autore di 5 gol in questi primi mesi con Pioli, tra campionato ed Europa League. Se è per questo nella lista di Maldini e Massara ci sono anche Tommaso Pobega e Marco Brescianini, rispettivamente in prestito allo Spezia e all'Entella in questa stagione. I vertici bianconeri hanno preso atto, ma si sono riservati di dare una risposta più avanti.