"L’Inter non è bella, tanto meno è la squadra irresistibile che molte volte abbiamo ammirato, però è concreta e consistente. Al debutto aveva regalato troppe occasioni al Genoa, al Lecce non ne concede nemmeno una finché non ha due reti di vantaggio. Senza Lautaro, si nota il peso di Taremi, benché non abbia giocato la sua partita migliore. L’iraniano non è dominante come il Toro ma è un attaccante di dimensione internazionale, capace di prenderne il posto senza che il vuoto lasciato dall’argentino appaia insopportabile. Rispetto alla coppia formata da Arnautovic e Sanchez, che nella scorsa stagione erano le riserve in attacco, il miglioramento dell’Inter è netto".