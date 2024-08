Difensore giovane, mancino e con caratteristiche simili a quelle di Bastoni. Tutte qualità che l'Inter ha individuato in Tomas Palacios. Il club nerazzurro ha chiuso la trattativa con l'Independiete Rivadavia e oggi il difensore sbarcherà a Milano pronto a iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro. "Ieri l’Inter ha scoperto una cosa di più su Palacios: questo 21enne nato nella Pampa è un tipo particolarmente impaziente. Un pregio perché in questo caso l’impazienza sta nella voglia di vestirsi di nerazzurro che gli ha fatto pure dire un paio di no sdegnati a squadre della Bundesliga", sottolinea la Gazzetta dello Sport.