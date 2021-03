GdS – Milan, allarme Donnarumma. 2 alternative: derby di mercato con l’Inter?

Il Milan studia il piano B in caso di addio di Donnarumma, in scadenza di contratto a fine stagione: possibile derby di mercato con l'Inter

Il contratto in scadenza di Donnarumma tra poco più di tre mesi non lascia tranquilla la dirigenza del Milan. Il club rossonero non ha ancora trovato l'accordo con il portiere della Nazionale e per questo motivo dalle parti di via Aldo Rossi si valuta il piano B.