Dalle colonne de Il Giornale, Tony Damascelli analizza la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter. Irriconoscibile la squadra di Inzaghi che gioca una partita sottotono. "Il derby ha restituito un buon football a Milano, non più il dominio tattico e psicologico dell'Inter ma un Milan di nuovo efficace e infine meno succube di quelle troppe nuvole nere che l'accompagnano da tempo".

"Soltanto i limiti di lettura di alcuni uomini della terza linea rossonera hanno creato affanni a Maignan così come Pavard e Acerbi hanno permesso, in modo disarmante, il vantaggio di Pulisic e altre situazioni pericolose sul proprio fronte, nonostante l'apatia indisponente di Leao passante freddo e impreciso di un derby caldo, ma questa non è più una notizia ormai".