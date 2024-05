Sulla protesta dei tifosi:

“Un po’ strano, loro per noi sono il vento a favore. Quando hai il vento a favore dai anche più di quello che puoi dare, con questo voglio dire che hanno il massimo rispetto da parte nostra, parlo per tutta la squadra. Loro fanno le loro scelte e per quello che mi riguarda lo fanno per il bene del Milan. Credo che per loro non sia neanche facile non sostenere la squadra del loro cuore. Mi immedesimo e li capisco”.

Sulle voci su Pioli e il possibile addio:

“Penso che il mister abbia dato tanto in questi anni, ha cambiato una mentalità che c’era prima. Solo merito suo se siamo arrivati comunque fin qui. Quando ha preso la squadra era fuori da tanto tempo dall’Europa, non faceva una semifinale di Champions League non so da quanto tempo, non vinceva uno scudetto da 11 anni. Vuoi o non vuoi l’anno prossimo il Milan giocherà di nuovo la Champions, abbiamo un obiettivo che è quello del secondo posto. Il mister è molto spugna, cerca di non farci arrivare niente. Chi lo conosce bene sa quanto ha a cuore il Milan e questa gente per quello che gli ha dato in questi anni. Non so se rimarrà il nostro allenatore oppure no, ma io penso che la squadra sia tutta con lui per tutto quello che ha dato al Milan in questi anni”.

Cosa ha mancato a questo gruppo:

“I dettagli che fanno sì che qualche partita in più potevamo vincerla. Bisogna affrontare ogni partita al massimo soprattutto perché siamo il Milan. I tifosi oggi hanno fatto questo gesto perché vogliono un Milan più forte possibile, ovvio che noi quest’anno volevamo cercare di portare a casa un trofeo e non ci siamo riusciti. Siamo amareggiati come loro, per quello che posso pensare io possono stare tranquilli, da parte nostra non è mai mancato l’impegno. Se fosse mancato l’impegno allora sarei stato veramente tanto preoccupato, siamo usciti sempre a testa alta. Questa cosa sono sicuro che loro la apprezzano”.

Cosa ha pesato di più? Derby o Europa League:

“Secondo me ha pesato tanto che in quei 10 giorni ci siamo giocati un po’ tutti. C’erano speranze da parte di tutti di giocarsi un trofeo e siamo usciti con la Roma, sicuramente la vittoria dello Scudetto dell’Inter ha tolto qualcosa. Se avesse vinto un’altra squadra forse stavamo parlando di altro, ma comunque amareggiati per non aver vinto lo scudetto. Ma parlavamo di altro secondo me”.

