Libero – Il Milan deve dire grazie a Conte: ha deciso che…

Sembrava un affare fatto quello di Tonali all’Inter. Invece l’attesa del club nerazzurro ha permesso al Milan di andare in sorpasso e chiudere l’affare. L’Inter ha cambiato i suoi piani, probabilmente puntando su altri obiettivi. Ne ha parlato il quotidiano Libero:

“Chi l’avrebbe mai detto che Antonio Conte avrebbe fatto un regalo al Milan? E invece è stato il cambio di strategia nel mercato dell’Inter dettato dalle richieste dell’allenatore-manager nerazzurro a gettare Sandro Tonali nelle braccia dei rossoneri. Il regista classe 2000 si era promesso a Beppe Marotta da almeno un mese con le cifre già scritte o quasi: 35 milioni al Brescia da pagare tra un anno come riscatto obbligatorio, 2,5 milioni per cinque anni al ragazzo. Sarebbe stato un colpo in linea con la strategia avviata dai dirigenti della Beneamata con Sensi, Barella, Lazaro l’estate passata e Hakimi in quest’ultima sessione di mercato.

Le bizze del tecnico salentino, deciso a far spendere i pochi soldi a disposizione per il mercato secondo i suoi desideri e non seguendo i piani della società, hanno cambiatole carte in tavola: con Kolarov (34), il 33enne Vidal è la prima richiesta dopo la porta sbattuta in faccia al cileno dal Barcellona. I cugini ne hanno approfittato grazie a Paolo Maldini che è andato in pressing sul presidente Cellino cogliendo l’imbarazzo del dirigente e l’impazienza del giocatore di conoscere la sua prossima squadra. Alla fine l’accordo di massima è stato raggiunto: 10 milioni di prestito oneroso, 15 più tre di bonus di riscatto facoltativo ma scontato”.