Milan, idea Okafor se parte Leao: anche l’Inter si è informata. La valutazione

"Un giocatore che piace molto - e non da ora - è Noah Okafor, eclettico attaccante svizzero classe 2000 del Salisburgo, già avversario del Milan nell'ultimo girone di Champions e in gol proprio nella gara di andata giocata in Austria il 6 settembre. Okafor, dalla prossima settimana protagonista in Qatar con la Svizzera, è seguito da tempo e in questa stagione ha segnato 10 reti in 22 gare fra Bundesliga austriaca e Champions. Il giocatore, cresciuto nel Basilea e acquistato dal Salisburgo per 11 milioni nel gennaio 2020, oggi ha una valutazione che si aggira sui 35-40 milioni e su di lui c'è l'interesse di alcuni club inglesi e tedeschi (ma anche l'Inter si è informata). La concorrenza è importante, ma il Milan, soprattutto in caso di cessione di Leao, avrebbe i soldi per poter competere".