Milan, infortunio per Bennacer contro la Stella Rossa: tegola per Pioli verso l’Inter

Il centrocampista ha lasciato il campo nel primo tempo della sfida di andata dei sedicesimi di Europa League

Problemi per il Milan nel corso del match di questa sera in casa della Stella Rossa di Belgrado in Europa League. Il risultato è ancora sullo 0-0 quando al 38' si è fermato Ismael Bennacer per un problema muscolare alla coscia destra. Il centrocampista è stato costretto ad abbandonare il campo e difficilmente sarà a disposizione di Pioli per il derby con l'Inter di domenica pomeriggio. Al suo posto è entrato in campo Sandro Tonali.