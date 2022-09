Milan-Inter, Cesari: “Chiffi, una cosa non mi è piaciuta. Theo-Dumfries? C’è un problema”

Intervenuto negli studi di Pressing, Graziano Cesari , ex arbitro, ha analizzato gli episodi da moviola più rilevanti di Milan- Inter : "Chiffi ha avuto una partita molto difficile, Di Paolo al Var alcune volte l'ha aiutato, altre no. La partita era nervosa. Dopo tre minuti succede qualcosa che deve farti alzare le antenne: c'è un intervento di Barella su Tomori, fortunatamente non gli prende la gamba ma sotto al ginocchio. Al 9' ci sono scintille tra Dumfries e Theo: lui dopo il mischione si toglie, a me questa cosa non piace per niente.

Al minuto 69 c'è la cosa più importante, siamo 3-2: Dumfries cerca di superare Hernandez, Chiffi vede benissimo e dice che non è successo niente. E' fallo perché Theo allarga il braccio e interrompe una progressione, ma non è detto che sia giallo: oppure interrompe un'azione importante d'attacco? Questo è il problema. Lui non ha fischiato niente e il Var non può intervenire. Al minuto 77 c'è un fatto che non mi è piaciuto per niente: Tonali fa vedere che ci sono due palloni in campo, potrebbe buttarlo fuori ma lo butta nell'azione. E' un comportamento antisportivo. A Chiffi io do 5.5, non mi ha convinto".