Joe Jordan: “Milan può ancora recuperare, speriamo in un crollo dell’Inter”

L'ex attaccante rossonero ha detto la sua sul campionato italiano e sulla lotta per lo scudetto e rincuora la sua ex squadra

Joe Jordan, ex attaccante del Milan, tifa ovviamente per i rossoneri nella lotta scudetto. Ai microfoni di Tuttomercatoweb ha sottolineato: «Non era facile vincere a Firenze dopo la partita con lo United, è stata una bella vittoria. Per me il secondo posto è certamente buono ma i tifosi rossoneri vogliono essere primi soprattutto ora. Ci sono ancora partite per recuperare, speriamo possa esserci un crollo dell'Inter».