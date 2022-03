EDICOLA / TS: Milan-Inter, vince San Siro. Messaggio per l’Ucraina: si dimentica lo 0-0

La società rossonera era padrona di casa e ha voluto far sentire la sua vicinanza al popolo dell'ex giocatore rossonero Sheva

È finita 0-0, ma San Siro ha vinto. Perché da lì è partito un messaggio di pace per l'Ucraina, con Sheva - ex giocatore del Milan - che chiede sostegno per dire no alla guerra della Russia.