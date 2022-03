Milan-Inter, San Siro pronto per il derby. Spuntano i colori dell’Ucraina

Al Meazza le due formazioni si affronteranno per la terza volta in questa stagione e si chiederà a gran voce la pace dopo l'attacco russo

A San Siro si gioca il terzo derby di questa stagione. Dopo le due gare già giocate in campionato, Milan e Inter si affrontano per la semifinale di andata di Coppa Italia (ritorno il 20 aprile). Le due formazioni si affronteranno in uno scenario molto particolare, sullo sfondo, mentre lo sport va avanti e fa quello che deve fare, si combatte la guerra in Ucraina.

L'attacco russo non ha lasciato indifferente il mondo del calcio che, simbolicamente, si è unito al grido di chi chiede di fermare gli attacchi. Il Meazza, questa sera giocano in casa i rossoneri, si è vestito dei colori dell'Ucraina. Sui seggiolini, come si vede da alcuni immagini che stanno diventando virali sul web, sono state lasciate delle bandiere giallo-blu con la scritta Peace. Verranno sventolate durante la partita per ricordare l'importanza della Pace per ogni popolo.