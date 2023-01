Milan-Inter, pagelle CdS: Lautaro, gol da fuoriclasse. Mkhitaryan sa fare tutto

Settima Supercoppa Italiana per l'Inter, che si aggiudica il trofeo battendo 3-0 il Milan. Anche per il Corriere dello Sport il migliore in campo è Edn Dzeko, ma una nota di merito spetta anche a Lautaro Martinez, suo partner d'attacco, che chiude i conti con un gol capolavoro: "Lotta su tutti i palloni, questo è vero, ma non è brillante in area quando Mkhitaryan gli regala un pallone che di solito l'argentino concretizza in modo migliore. In certi momenti non ha alcuna paura a fare il gregario e questo è un grande pregio. Certo, Tomori ha le sue colpe ma il gol che realizza è da fuoriclasse". Bene ancora una volta Mkhitaryan: "Difende, costruisce, riparte, attacca, fa tante cose e le fa tutte bene".