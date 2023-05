Milito: “Gare così le vivevo con tensione e le ‘giocavo’ tre volte. Stasera…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Milan-Inter , andata della semifinale di Champions League, Diego Milito ha parlato della gara ai microfoni di Prime Video in qualità di commentatore. "Io la vivevo con molta tensione. In camera ero con Cambiasso e ci mettevamo l'ansia, la giocavo tre volte questa partita".

"Prima della partita, durante e dopo per capire se avevo fatto bene o male. Sono partite dove la tensione è normale finché non fischia l'arbitro. Io ascoltavo la musica e mi immaginavo la partita. Credo sarà una gara equilibrata, credo che l'Inter ha qualcosa in più come squadra, ma un derby è sempre un derby. Calhanoglu può far comodo stasera perché ha il tiro da fuori. Anche Dimarco sta facendo bene. Anche Bastoni è un giocatore molto importante e fondamentale per l'Inter".