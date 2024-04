Arriva un piccolo retroscena da Sky in merito all'arrivo dei pullman di Milan e Inter allo stadio di San Siro in vista del derby delle 20.45

Arriva un piccolo retroscena da Sky in merito all'arrivo dei pullman di Milan e Inter allo stadio di San Siro in vista del derby delle 20.45. Come riferisce l'emittente, infatti, l'accoglienza dei bus spiega molto sul momento delle due squadre: perché se al momento dell'arrivo del pullman nerazzurro ci sono stati numerosi applausi e cori, quando è arrivato quello rossonero non c'era alcun tifoso ad accoglierlo, confermando il momento di grande freddezza e arrabbiatura del tifo del Milan.