Il 22 aprile si gioca il derby di Milano. Lunedì sera. E viene definita da La Gazzetta dello Sport come la partita più intrigante di questo finale di stagione. Non per l'Inter, che è ormai vicina allo scudetto, e neanche per l'obiettivo Champions del Milan. Anche quella è una questione risolta. Neanche per l'ordine pubblico: quella è una questione che riguarda Questura e Prefetto.