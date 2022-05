La Stampa – Milan-Inter, la lotta per uno strano scudetto in differita

Per la prima volta si giocherà solo l'ultima gara del campionato in contemporanea. Domani si gioca la penultima e le due squadre si sfideranno ad orari diversi

"Le tv hanno dovuto aspettare più di un decennio per raccogliere il primo risultato della modifica applicata dalla stagione 2010-11, quando la contemporaneità a blocchi delle partite di Serie A venne limitata ai 90 minuti finali. Inprecedenza c’era stato il lungo periodo con la simultaneità delle ultime quatto giornate durato fino al 2008, segui-to dalla breve fase intermedia degli ultimi due turni. Lo scopo era quello di spalmare le gare ancora determinanti per gli obiettivi di classifica quasi fino alla fine del campionato, in modo da massimizzare gli ascolti". Il quotidiano La Stampa, in un articolo di Stefano Scacchi, parla delle ultime due giornate di campionato. Neanche la penultima si giocherà in contemporanea per la felicità delle televisioni che potranno trasmettere alle 18 il Milan e alle 20.45 l'Intere fare ascolti in entrambi i casi soprattutto quest'anno che la lotta scudetto è serrata.