A Riyad Milan e Inter si giocano il primo trofeo stagionale: le quote dei bookmakers

I due club si giocano il primo trofeo stagionale

Gianni Pampinella

Un solo punto le separa in classifica, ma gli stati d’animo in casa Milan e Inter sembrano essere in parte opposti. I rossoneri paiono aver perso lo smalto dei giorni migliori. I nerazzurri, sebbene con qualche affanno, hanno ripreso la marcia dopo l’amaro pari di Monza. Nel mirino, ora, c’è il secondo trionfo consecutivo in Supercoppa italiana, dopo l’affermazione sulla Juventus dello scorso anno, e l’aggancio al Milan nel numero di vittorie nella competizione (7 a 6 il bilancio attuale).

Ecco i pronostici dei bookmakers — Con il 3-2 del 3 settembre 2022, il Milan si portò a casa una stracittadina che riconfermò la supremazia sui “cugini”, protagonisti di un avvio di stagione complicato in Serie A. Ora, più di 4 mesi dopo, la squadra di Simone Inzaghi punta a riscattarsi e, secondo Betclic, i pronostici sembrano sorriderle, con la quota vittoria nei 90’ a 2.52. È data a 2.85, invece, un’affermazione dei ragazzi di Pioli (stessa quota su Sisal), reduci come detto da una settimana alquanto complicata. Il pari è indicato a 3.40 (a 3.30 su Sisal). Le chance di alzare la coppa al cielo sorridono ancora a Skriniar e compagni: quota Betclic a 1.78, 1.93 per i rossoneri.

A dare fiducia a Calabria e compagni può esserci l’esito dell’unico incontro tra Milan e Inter giocatosi in Supercoppa. A Pechino, il 6 agosto 2011, i gol di Ibrahimović e Boateng risposero al vantaggio iniziale di Sneijder, chiudendo i conti sul 2-1 per la compagine allora guidata da Massimiliano Allegri. La replica di quel risultato, oggi, è quotata a 11.50 da Betclic (a 11.00 da Sisal). I gol, comunque, non dovrebbero mancare: secondo Betclic, l’Over 2.5 è a 1.83 (a 1.80 su Sisal), leggermente inferiore all’1.95 dell’Under 2.5 (1.90 su Sisal).

Come ogni match di cartello che si rispetti, anche questo derby si presenta ai nastri di partenza con due campioni opposti sul campo che aspirano al ruolo di attore principale. Sono Olivier Giroud e Lautaro Martínez, di nuovo avversari dopo la finale mondiale del Qatar, che premiò l’argentino. Il centravanti francese, già castigatore dell’Inter nel “derby-Scudetto” del febbraio 2022, punta a punire ancora i nerazzurri e il suo gol è quotato a 3.00 da Betclic (stessa quota su Snai).

Dall’altra parte c’è il “Toro”, apparso in grande condizione nelle ultime uscite, che cerca un altro sigillo importante: la sua rete è quotata a 2.75. Tra i possibili uomini decisivi non possono mancare il sempre insidioso Rafael Leão, con quota-gol Betclic a 3.50, e l’eterno Edin Dzeko, la cui gioia personale è quotata a 3.00 (identiche quotazioni su Snai per entrambi). Occhio anche a Hakan Calhanoglu, pronto a fare lo sgambetto alla sua ex-squadra, con il gol quotato a 5.50 (a 5.00 su Snai).