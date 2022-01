Orsato indisponibile, cambia l’arbitro di Milan-Juve. Nelle prossime ore attesa la decisione

L'arbitro indisponibile per il big match in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro

Daniele Orsato è indisponibile per Milan Juve, gara in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro. Al momento non è nota la ragione dell'assenza dell'arbitro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore è attesa la decisione. Al suo posto a dirigere la partita sarà uno tra Di Bello, Massa e Valeri.