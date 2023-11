Milan, per Leao lesione di primo grado al bicipite femorale destro: i tempi di recupero

Entrambi oggi si sono sottoposti a risonanza magnetica e il portoghese ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Il giocatore non potrà quindi rispondere alla chiamata della sua Nazionale ed è improbabile che torni a disposizione per la sfida contro la Fiorentina, match della ripresa dopo la sosta. Per Calabria, invece, sono state fortunatamente escluse lesioni. Il difensore ha un edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro e dovrebbe farcela per il match contro i viola. Così, oltre ai problemi in difesa, Pioli dovrà gestire anche la mancanza di alternative in attacco, visto che non ci saranno né Leao né Giroud.