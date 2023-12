Milan, Moncada: “Peccato, vicini al passaggio del turno: ora forti sul campionato”

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, il capo scout dei rossoneri Geoffrey Moncada ha parlato così dopo la vittoria col Newcastle e il conseguente scivolamento in Europa League: "Peccato perché siamo stati veramente vicini al passaggio del turno; era importante per noi. Siamo arrivati a 8 punti come il PSG. Magari dovevamo fare meglio nelle prime due partite in cui abbiamo sbagliato qualche situazione. Ora dobbiamo tornare forti sul campionato. Veramente un peccato per la Champions perché ci siamo andati molto vicini...".