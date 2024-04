Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha risposto così in merito alla sua diffida, considerando che alla prossima giornata ci sarà il derby contro l'Inter

Intervistato ai microfoni di DAZN prima della sfida di campionato contro il Sassuolo, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha risposto così in merito alla sua diffida, considerando che alla prossima giornata ci sarà il derby contro l'Inter: "Io diffidato in vista del derby? Non lo sapevo di esserlo. Se dovrò stare attento? Vediamo (ride, ndr)".