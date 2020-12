RIVALI/ Milan, Pioli: “Scudetto? Le forti stanno arrivando. Juve e Inter? Come si fa…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sulla Sampdoria. Queste le sue parole: “La qualità migliore di questo gruppo è che sfrutta ogni occasione per dimostrare il suo valore. Mancavano giocatori importanti, ma gli altri vogliono far vedere di cosa sono fatti. Dobbiamo sfruttare le nostre energie per vincere il più possibile. La corsa sul gol di Castillejo? Per fortuna i ragazzi corrono più forte di me. Sbagliando, pensavo che avessimo chiuso la partita. Il gol preso ci ha complicato le cose, ma per fortuna siamo riusciti a portarla a casa. Le partite dopo la Coppa sono le più difficili, è giusto che ci godiamo la vittoria. I miei giocatori continuano a sorprendermi per la maturità. Ibrahimovic? Sappiamo quanto ci ha dato, ci auguriamo di vederlo in campo il prima possibile. Ogni singolo giocatore ha messo tanto del suo per far crescere la squadra. Vinciamo perché ho giocatori forti, dico bravi ai miei ragazzi. Somiglio a Guardiola? Avrei preferito avere un po’ di capelli, ma sono andati via (ride, ndr). Quale squadra temo di più per lo scudetto? Le squadre forti stanno arrivando, sono lì. Inter, Juve e Napoli rimangono le squadre più attrezzate e forti. Come si fa a non pensare che la Juve non possa essere ancora la favorita? Come si fa a non pensare che l’Inter, già seconda e con grandi investimenti come Hakimi e Vidal, non lotti fino alla fine?”.