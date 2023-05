Milan, Pioli: “Leao? L’ho visto sereno, vedremo domani. Ma anche senza di lui…”

Le parole del tecnico del Milan: "Da quello che mi ha detto, si è fermato in tempo: sarà importante come starà domani mattina"

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di DAZN nel post di Milan-Lazio, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha aggiornato sulle condizioni di Rafael Leao anche in vista del derby con l'Inter: "Se starà bene meglio, se non starà bene possiamo fare una bella partita anche senza uno forte come lui.