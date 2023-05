Milan, Pioli: “Non siamo meno forti dell’Inter e possiamo ribaltare il risultato”

Le parole dell'allenatore rossonero in conferenza stampa dopo il primo dei due confronti di Champions League con l'Inter

Al termine di Milan-Inter, semifinale d'andata di Champions League, Stefano Pioli, allenatore rossonero, è intervenuto in conferenza stampa per parlare di quanto accaduto nei primi 90' del doppio confronto tra le due milanesi. Queste le sue parole nella pancia del Meazza, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it presente allo stadio:

La cosa peggiore è stata l'approccio?

"Sicuramente non abbiamo cominciato come dovevamo e come l'avevamo preparata, anche se poi l'Inter ha fatto gol sulla prima palla inattiva, però è chiaro che ha fatto meglio nel primo tempo, sono arrivati prima di noi sulle seconde palle, meglio nei duelli. Nel secondo tempo il rimpianto è per un gol che avremmo meritato, dovremo ripartire da quella frazione".

Cosa ti lascia fiducioso per provare a ribaltare il risultato?

"Conosco la mia squadra. So che possiamo fare meglio. L'Inter è molto forte, ma noi non siamo da meno. Sarà una partita molto pesante dal punto di vista mentale per entrambe le squadre, abbiamo la possibilità di raddrizzare ancora questo passaggio".

Il Milan ha un problema sistematico sui calci da fermo?

"Non abbiamo tantissimi centimetri. Ci siamo fatti sorprendere e loro sono stati bravi a sfruttare quella occasione".

Come sta Bennacer?

"Non lo so. Ha sentito un dolore molto forte al ginocchio e non ricorda in che situazione si è infortunato".

Come vuoi vedere ora i tuoi ragazzi?

"Dobbiamo essere preoccupati, perché ci aiuta a prepararci meglio. I miei giocatori sono professionisti responsabili, sanno che abbiamo solo un'occasione. Dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo per ribaltare la situazione. E' difficile, ma non impossibile".

Che percentuale avete?

"E' difficile, parliamoci chiaro. Sarà una partita molto difficile, ma dobbiamo crederci assolutamente. Il calcio ci insegna che ci sono tante situazioni a cui si può rimediare. Dobbiamo crederci e giocare meglio di quanto fatto stasera, soprattutto nel primo tempo".