Milan-Roma, la moviola di Marelli: “Kjaer-Pellegrini? Non era rigore. Come in Inter-Juve”

L'ex arbitro, moviolista di DAZN, ha commentato l'episodio del rigore contestato da Mourinho

Luca Marelli, moviolista di Skysport, ha parlato in questi termini del contatto tra Kjaer e Pellegrini che non si è trasformato in rigore come voleva la Roma nella gara contro il Milan.«Quell'episodio a molti ha ricordato quello tra Dumfries e Alex Sandro nella gara tra Inter e Juventus. Il problema è che ci sono state due decisioni completamente diverse. In quel caso il VAR è intervenuto e in questo caso invece no. Lascio a voi e alla vostra discrezionalità se è falloso o meno, per quanto mi riguarda non era rigore quella volta e non è rigore adesso», ha spiegato.