Milano, Sala: “Sarà sabato caldino, ma no zone rosse per festa Inter. Con i tifosi…”

Le parole del primo cittadino milanese a proposito delle misure che verranno adottate nella giornata di sabato

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato sulle misure che verranno adottate nella giornata di sabato per evitare altri assembramenti all'esterno di San Siro e non solo per Inter-Sampdoria. Queste le parole del primo cittadino: "Non corrisponde a realtà la notizia uscita per cui sabato ci saranno delle zone rosse. Non ci saranno zone rosse, ci sarà il presidio della città. C'è collaborazione sia con la società Inter che con i rappresentanti dei tifosi. Con prefetto e questore sabato sarà una giornata in cui saremo insieme, anche se non sempre fisicamente, per controllare quello che succede. C'è uno spirito di riapertura in città: ci sarà la manifestazione dei Sentinelli che penso sarà molto partecipata e la partita dell'Inter. Quindi prevediamo un sabato caldino".