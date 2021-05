Inter-Sampdoria, scattano le misure anti-festa: massimo 3000 tifosi, varchi e filtraggio

In vista della gara di sabato dell'Inter ci saranno alcune restrizioni per evitare nuovi assembramenti di tifosi

Andrea Della Sala

Dopo la festa scudetto di domenica, che ha scatenato parecchie polemiche per via degli assembramenti in giro per Milan, i tifosi dell'Inter potrebbero replicare sabato per la gara contro la Sampdoria. Gli ultrà dell'Inter stanno organizzando l'accoglienza ai giocatori campioni d'Italia, ma, come sottolinea Corriere.it ci saranno delle restrizioni:

""Massimo tremila tifosi intorno allo stadio di San Siro prima di Inter-Sampdoria. Controllati da un sistema di varchi e «pre filtraggio». Ma niente divieto di accesso ai tifosi in alcune aree della città, ad esempio piazza Duomo e la Darsena, come si era preventivato. È questo lo schema messo a punto dal Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è riunito in prefettura, in attesa di incontrare gli organizzatori della Curva Nord. Obiettivo: evitare le stesse scene viste domenica nella festa scudetto in giro per Milano. Per sabato gli ultrà nerazzurri si sono dati appuntamento fuori dallo stadio Meazza per «salutare la squadra» dopo la vittoria (in differita) del 19esimo titolo. Le forze dell’ordine considerano il ritrovo di sabato 8 maggio un «saluto» alla squadra organizzato dalla Curva Nord, non la festa dei tifosi prevista per il prossimo 23 maggio".

""Accessi contingentati intorno allo stadio e aree di prefiltraggio, ma nessun divieto d’accesso a Navigli e Duomo per i tifosi. Alla fine ha prevalso la linea della responsabilità senza tuttavia divieti speciali per chi sarà in strada con bandiere e sciarpe. Anche perché quella di sabato non sarà una festa diffusa sulla città ma solo un «presidio» concentrato sull’area dello stadio. Non è escluso anche un nuovo tentativo di anticipare la partita casalinga con la Sampdoria prevista per le 18 e con finale poco prima delle 20", aggiunge il portale del quotidiano.