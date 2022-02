Milan, poker alla Lazio e semifinale di Coppa Italia: sarà doppio derby contro l’Inter

Con il poker rifilato alla Lazio di Maurizio Sarri, infatti, il Milan raggiunge l'Inter nella semifinale della Coppa Italia

I rossoneri battono infatti 4-0 i biancocelesti a San Siro: partita senza storia, che all'intervallo si chiude con la squadra di Pioli in vantaggio di tre gol con le reti di Leao e un'altra doppietta di Giroud, giustiziere dell'Inter sabato pomeriggio. Ad arrotondare il risultato, nel finale, ci pensa Kessié. Nel frattempo, la Lazio perde anche Immobile per infortunio. Sarà doppio derby, dunque: in virtù del miglior piazzamento nel tabellone (l'Inter è testa di serie numero 2 in quanto campione d'Italia), i nerazzurri giocheranno l'andata in trasferta (probabilmente la prima settimana di marzo, data ancora da definire), mentre il ritorno in casa. I gol in trasferta varranno doppio. Altri due derby, in palio la finale di Coppa. E sarà ancora spettacolo.