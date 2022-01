Sconcerti: “Il Milan è l’unico rivale dell’Inter. I nerazzurri ieri hanno vinto due volte”

Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti analizza la lotta al vertice, sostenendo che il Milan si sia confermato come unica rivale dell'Inter

"... La notizia viene dalla normalità con cui il Milan si conferma l’unico rivale dell’Inter. Ha avuto l’avversario più facile, ma non l’ha fatto quasi entrare in campo. L’Inter ha vinto una partita importante perché aveva più voglia che tempi. E nemmeno troppa fortuna. Ha preso un gol da piccola vacanza, tre difensori giocati da un taglio da centrocampo, ma è riuscita a vincere due volte una partita in salita. Bastoni migliore in campo, poi forse Sanchez, sfortunato Lautaro".