EDICOLA / CdS: Inter, fa malissimo. Clamoroso ko a Bologna e Milan in vetta

La sconfitta dei nerazzurri a Bologna sulla prima pagina del giornale romano ma Inzaghi dice: "Possiamo recuperare"

"Inter fa malissimo. Colpo di scena nella volata scudetto: i campioni fermati al Dall'Ara. Clamoroso ko a Bologna, niente sorpasso. Il Milan resta in vetta. Nerazzurri subito in vantaggio con Perisic. Poi l'1-1 di Arnautovic. Nel finale l'incredibile errore di Radu, che aveva sostituito Handanovic poco prima dell'inizio". Così in prima pagina il Corriere dello Sport parla della sconfitta di Bologna. E riprende le parole di Inzaghi: "Possiamo recuperare".