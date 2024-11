In casa Inter è il giorno del ritorno in Italia di Hakan Calhanoglu . Il centrocampista nerazzurro sarà di nuovo a Milano dopo l'infortunio rimediato in Nazionale, un risentimento muscolare accusato sabato 16 novembre durante il match di Nations League tra la sua Turchia e il Galles che lo ha costretto ad uscire dal campo al termine del primo tempo e a saltare la sfida successiva contro il Montenegro.

Nonostante le rassicurazioni arrivate sia dal giocatore che dalla federazione turca, lo staff medico interista vuole vederci chiaro e capire la reale entità di questo problema fisico: come racconta Sky Sport, Calhanoglu verrà sottoposto a nuovi controlli per stabilire definitivamente le sue condizioni in vista dei prossimi impegni della formazione di Inzaghi, attesa dalle gare contro il Verona in trasferta sabato 23 novembre e contro il Lipsia a San Siro martedì 26 novembre per la quinta giornata di Champions League.