"Ma rotazione comunque sarà, come da primo comandamento della quarta stagione di Inzaghi. Anche sostanziale. Sei o sette maglie tra una partita e l’altra saranno diverse, come Inzaghi ha già dimostrato di riuscire a fare. Partendo da Calhanoglu e Lautaro, su tutti. Il turco oggi rientrerà a Milano e farà gli esami di rito - come raccontiamo a parte - perché l’Inter vuole valutare bene l’entità del problema muscolare accusato. Ma è logico pensare che sabato, pur nella migliore delle ipotesi, Hakan non sarà titolare per poi rientrare - spera Inzaghi — a pieno regime in Champions. Un discorso va fatto anche per Lautaro. Il capitano, dopo l’impegno della scorsa notte con il Perù, tornerà ad Appiano solo domani, di fatto a 48 ore dall’impegno di sabato con il Verona. Inzaghi dovrà valutare bene la sua condizione fisica. Ma è possibile immaginare un turno di riposo in campionato, almeno inizialmente, salvo poi lanciare il centravanti dall’inizio in Champions", aggiunge Gazzetta.