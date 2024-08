Milanese: “Inter, mercato mirato e innesti giusti. Sarà ancora la favorita”

Intervistato da TMW, Mauro Milanese, ex terzino dell'Inter, ha parlato anche dei nerazzurri in vista dell'inizio del prossimo campionato

E il Napoli?

“Conte è una garanzia e i calciatori rendono il 30% in più. In più il Napoli deve riscattare la scorsa stagione. In più il mercato mi sembra positivo con Buongiorno e Spinazzola e Marin”.