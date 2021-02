Milanese: “Ora l’Inter deve avere la rabbia per prendersi lo scudetto”

L'ex terzino dell'Inter, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del momento della squadra di Conte dopo l'uscita dalla Coppa Italia con la Juve:

"Lukaku e Immobile due giocatori terribili. Lukaku si appoggia e diventa immarcabile. Io giocavo a sinistra e non avrei dovuto marcarli. Domenica mi aspetto equilibrio, ricordo Conte alla Juve che andava a prendere subito gli avversari senza farli respirare. Ora un po' è cambiato. Quando ti chiami Inter vuoi portare il trofeo a casa. La Juve è in rilancio, il Milan ha sorpreso tutti, l'Inter con qualche pausa è lì a due punti e ora deve per forza cercare di vincerlo. Deve avere la rabbia per raggiungere un obiettivo che manca da tanto tempo".