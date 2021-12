Repubblica – Milanesi al centro, Inter e Milan si sentono protagoniste della lotta scudetto

Milano è tornata a primeggiare nel calcio italiano. Inter e Milan, così come nella scorsa stagione, si contendono lo scudetto

Milano è tornata a primeggiare nel calcio italiano. Inter e Milan, così come nella scorsa stagione, si contendono lo scudetto. Una lotta che si inserisce in un quadro più ampio, che comprende anche lo stadio. Scrive Repubblica:

"La discussione politica sul nuovo San Siro dal 2027 si inasprisce con lo scontro tra il Comitato Sì Meazza, che ricorre alla Commissione Europea “per aiuto di Stato a due Spa”, e le due squadre milanesi. Unite dalla Cattedrale, il progetto vincitore per il nuovo San Siro, Inter e Milan sono divise solo dalla lotta per lo scudetto. Anche se non ignora i possibili sussulti di Napoli, Atalanta, Juventus e Roma, la Milano del calcio si sente già protagonista di un lungo derby per il titolo, aldilà dello scontro diretto del primo weekend di febbraio".