GdS – Inter, a giugno possibile mercato top: “Occhio a Vlahovic. Aperta una pista suggestiva”

A gennaio i movimenti saranno limitati. Per l'estate, però, il discorso potrebbe essere diverso, con un mercato di grandi nomi

A gennaio i movimenti saranno limitati e per due motivi: primo, perché l'Inter viaggia a vele spiegate così com'è, sotto la guida fantasiosa e sapiente di Simone Inzaghi; secondo, perché resta difficile fare grandi colpi a stagione in corso. Dunque, vigerà la regola dell'uno fuori che lascia spazio a uno dentro, anche se i 10-15 milioni messi subito a disposizione da Suning potrebbe sparigliare le carte. Molto, sostiene la Gazzetta dello Sport, dipenderà dal futuro di Matias Vecino, in scadenza di contratto e di fatto fuori dal progetto tecnico, visto il poco spazio avuto in questa stagione. In caso di partenza, l'Inter potrebbe provare a mettere le basi per Frattesi del Sassuolo o Maggiore dello Spezia, considerati i talenti più bravi in quel ruolo per il presente e per il futuro. Per l'estate, però, il discorso potrebbe essere diverso. Con un mercato che, con qualche incastro favorevole, potrebbe anche essere di grandi nomi.