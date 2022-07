Milenkovic primo della lista Inter. Altre due le idee per sistemare la difesa

Se partirà Skriniar, come sembra, il club nerazzurro inserirà due giocatori nel reparto difensivo di Inzaghi. Il viola in cima alla lista

Andrea Della Sala

Non solo Bremer, l'Inter ha bisogno di un altro innesto in difesa. Se partirà Skriniar, come sembra, il club nerazzurro inserirà due giocatori nel reparto difensivo di Inzaghi.

"Per il secondo acquisto molto dipenderà da quante risorse l’Inter sarà costretta a impiegare nell’affare Bremer. La prima scelta resta Milenkovic, un pallino dei dirigenti nerazzurri ormai da anni. Costa 15 milioni di euro, ha già detto sì all’Inter. Ma non è detto che la società di Zhang sarà in grado di portare a casa il doppio colpo. Si battono anche strade alternative, magari meno impegnative dal punto di vista economico", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Ieri nella sede di viale della Liberazione si è visto Moussa Sissoko, agente (tra gli altri) anche del difensore francese Dan Axel Zagadou, appena svincolatosi dal Borussia Dortmund. È stato un incontro conoscitivo, ma il profilo del giocatore è preso in seria considerazione dall’Inter. È mancino (sarebbe il terzo in rosa tra i difensori) e ha un passato recente condizionato da diversi infortuni. Ma le qualità tecniche intrigano il club nerazzurro. Peraltro, a Dortmund gli occhi sono finiti da tempo pure su Akanji. Ha il contratto in scadenza nel 2023, il Borussia chiede 25 milioni per liberarlo. Troppi. Ma l’Inter sta verificando la possibilità di muoversi in anticipo per la prossima stagione, quando lo svizzero sarà svincolato", precisa il quotidiano.