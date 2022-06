CdS – Inter, cambia la difesa? Milenkovic e Bremer gli eredi di Skriniar e de Vrij

Non si placano le voci di mercato intorno ai gioielli dell'Inter: i nerazzurri dovranno fare necessariamente un sacrificio in uscita, e in queste settimane l'attenzione si è spostata sulla difesa. Su Skriniar è piombato il Paris Saint-Germain , ma non mancano le offerte anche per de Vrij. Il Corriere dello Sport fa i nomi degli eventuali sostituti:

"Skriniar potrebbe non essere l'unico là dietro a partire perché, se Bastoni ha manifestato la sua intenzione di restare (il Tottenham non lo ha cancellato dai suoi obiettivi), lo stesso non si può dire di De Vrij che piace allo United (i Red Devils hanno uffici a Londra dove era Ausilio) e al suo nuovo allenatore Ten Hag, pure lui olandese. Stefan non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2023 e può lasciare già questa estate Milano. I sostituti? In caso di addio di Skriniar, il favorito è Milenkovic, contratto fino al 2023 con la Fiorentina: è valutato 15 milioni. Ramadani ne ha parlato con Ausilio "tracciando" l'affare. Il posto di De Vrij, invece, è da tempo "promesso" a Bremer, che a sua volta vuole l'Inter anche se su di lui c'è in pressing il Milan. La differenza di valutazioni con Cairo è sensibile: richiesta 40 milioni, possibile offerta 28-30".